EDE - Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een in brand gestoken auto geblust in Ede. Het voertuig, dat geparkeerd stond aan de Zonneoordlaan, vloog rond 01.00 uur in brand nadat er iets brandbaars op het voorwiel was gelegd.

Agenten blussen in brand gestoken auto in Ede

