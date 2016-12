Autobranden Ede bepalend in 2016 voor veel slachtoffers

EDE - Voor tientallen Edenaren werd 2016 bepaald door het vuur dat hun auto in lichterlaaie zette. Het bracht hen gedoe, boosheid, angst en rompslomp. Vooral buiten Veldhuizen zijn de slachtoffers niet blij met de rol van de gemeente.

Zeker 33 keer raakte dit jaar in Ede een auto vernield door branden. De meeste branden vonden plaats in de wijk Veldhuizen. Nadat het daar begin mei helemaal mis ging tussen politie en jongeren in de wijk gingen in de daarop volgende weken veertien auto’s in vlammen op.

Niet alleen jongeren

In de periode daarna gingen ook buiten Veldhuizen een tiental auto’s in vlammen op. De politie gaat ervan uit dat niet alleen een groep jongeren uit Veldhuizen verantwoordelijk is voor de branden, maar ook anderen.

Geen geld van de gemeente

Op de verschillende slachtoffers hadden de branden grote impact. Bij allen is er een groeiend gevoel van onveiligheid. Voor sommigen was er ook financiële impact. Een gezin kon niet op vakantie vanwege de brand.

Discussie over fonds

Negen gezinnen in de wijk Veldhuizen kregen een vergoeding uit een fonds waaruit ook de gemeente Ede ruim 5.000 euro aan doneerde. Hierover was lang discussie omdat Ede daarmee zichzelf aansprakelijk zou maken. Uiteindelijk besloot Ede het geld toch te storten in het fonds van kerken en een moskee voor slachtoffers in Veldhuizen.



Klap in het gezicht

De gezinnen buiten die wijk kregen niets. Dat vinden ze oneerlijk, vertellen ze. Zeker ook omdat sommigen van hen na de autobrand nooit meer iets van de gemeente hebben gehoord. Behalve één slachtoffer. Hij kreeg het verzoek of zijn verzekering kon betalen voor de schade die de autobrand had achtergelaten op de stoep. De gemeente mag dit wettelijk gezien doen omdat de eigenaar van de auto als eerste aansprakelijk is, maar voor de bewoner kwam het als een klap in het gezicht. „Ik heb er geen goed woord voor over.”



Procedure

Een woordvoerder van de gemeente Ede laat weten niet goed kan zeggen waarom dit op deze manier is gebeurd. „We snappen dat dit voor mensen vervelend overkomt. Maar zo is de wettelijke aansprakelijkheid.” Hij benadrukt dat de gemeente niet van de plan is de schade op mensen zelf te verhalen, mocht de verzekering niet uitkeren.



Lees zaterdag 31 december over de ervaringen van slachtoffers in de Vallei-editie van de Gelderlander, op papier of digitaal.