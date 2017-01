Edenaren nog even zonder verwarming: 'houden het nog wel uit'

EDE - De bewoners van de wijken Kernhem en Veldhuizen in Ede, die sinds donderdagavond zonder verwarming zitten, zitten nog tot zeker 15.00 uur vanmiddag in de kou.

Nuon meldt aan het begin van de vrijdagmiddag dat het probleem technisch verholpen is. Momenteel wordt het net weer onder druk gezet en het water verwarmd. Vanaf drie uur vanmiddag moet de verwarming het overal weer doen.

'Valt wel mee'

Bewoners Erik en Marlies Poelhuis en hun drie heel jonge kinderen, dochter Ires (4) en de tweeling Fynn en Steijn van een half jaar. Maar dat de verwarming het deze vrijdag niet doet veroorzaakt geen paniek in hun huis in Kernhem. Erik: „Welnee, het is hier binnen gewoon nog bijna 18 graden. Dat gaat nog wel. Alleen als het lang aan gaat houden zullen we overwegen om elders naar familie te gaan. Nu was het vanochtend even lastig met douchen en de kinderen wassen. En ik scheer niet graag met koud water, maar zolang dat de problemen zijn valt het dus wel mee.”

Dekentje

Bij Sharon Vermeulen zitten de kinderen met een dekentje om op de bank: „Het is binnen 15 graden, normaal zet je de verwarming 's ochtends aan maar dat ging nu even niet. Het is behelpen, maar als het niet te lang duurt geen ramp.” Erik en Esther Meerbeek hebben het koud, zeggen ze. „Maar niet zeuren, een vestje aan en het is best een poosje uit te houden."