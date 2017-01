Edenaren nog hele weekend in de kou door gasstoring

EDE - Honderden bewoners van de Edese wijk Maandereng zitten zaterdag in de kou door een omvangrijke gasstoring. Netbeheerder Liander meldt dat 'voor zover bekend' zo’n 1.200 huishoudens en bedrijven getroffen zijn door de gasstoring.

Naar verwachting zitten de Edenaren nog dit hele weekend zonder gas, aldus Liander. Water in de leiding is namelijk de oorzaak van de storing. Dat betekent dat bij elke bewoner de gaskraan dichtgedraaid moet worden voordat de leiding schoongemaakt kan worden. Een tijdrovende operatie.

Voor mensen met vragen heeft Liander een tijdelijk informatiecentrum geopend. Dat staat aan het Mondriaansplantsoen, ter hoogte van de Rembrandtlaan. Het informatiepunt is dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur open

'Steeds meer klachten'

„Vanmorgen kregen we de eerste melding van een bewoner. Daarop hebben we de meter gecontroleerd. Daarna de gaskas verderop in de straat. Ondertussen kwamen er steeds meer klachten binnen. Dan weet je dat het mis is", zegt Christian Imming van Liander.

Oorzaak

De storingsmonteur begroet steeds meer collega's. Rond lunchtijd staan er al vier busjes van de netbeheerder aan het eind van de Nicolaas Maesstraat. „We kennen de oorzaak niet en we weten niet waar we moeten zoeken. Ik heb net een rondje door de wijk gereden. Gekeken waar het pijpje brandt", zegt Imming.

Nog diezelfde zaterdagmiddag wordt duidelijk dat de problemen grote vormen aannemen. Winkels in het winkelcentrum De Stadspoort zitten zonder gas. Er zit water in de leidingen. „Die gaan ‘opkappen’, om verspreiding tegen te gaan.”

'Druk groot'

Er arriveert weer een storingsmonteur. Het is Jacob Boonen uit Harderwijk. Hangend tegen zijn auto hijst hij zich in de overall van Liander en wisselt zijn klompen voor de werkschoenen. Boonen herkent de problemen in Ede. „In Apeldoorn en Oldebroek heb ik hetzelfde meegemaakt. Ook daar liggen gasleidingen en waterleidingen tegen elkaar. Als de waterleiding lekt, wordt de druk op de gasleiding zo groot dat het water er in loopt. Kan hier ook zomaar aan de hand zijn.”

Hij wrijft zich in de handen. „Aan de slag! Hoe langer het duurt, hoe verder het gaat.”

Foute boel

Rinus Jansen uit de Rembrandtlaan, merkte zaterdagmorgen op zijn badkamer dat het mis was. „De temperatuur wordt automatisch geregeld. Nu was het koud. Toen ik belde, had ik 9 wachtenden voor me. Ik kwam er niet doorheen. Da's foute boel, dacht ik. Helemaal toen ik al die busjes van Liander door de straat zag rijden.”

Koffie

Klagen doet Jansen verder niet. „Ik heb een straalkachel. De boodschappen hadden we al gedaan.” In zijn handen houdt hij een dienblad met koffie voor de storingmonteurs van Liander. Die nemen de dampende mokken dankbaar aan. Want in de huizen mag de de temperatuur langzaam dalen. Buiten is het ook koud.