article

1.6783540

EDE/RHENEN - Bij protestantse kerkdiensten tijdens kerst, in de Petrakerk in Ede en Cunerakerk in Rhenen, werden royaal rolletjes snoep gedeeld door de kerkgangers. Het ging daarbij dit jaar uitsluitend om Fruittella, vooral Mentos in allerlei variëteiten en stophoest.

Fruittella in de kerk; is pepermunt uit de gratie?

EDE/RHENEN - Bij protestantse kerkdiensten tijdens kerst, in de Petrakerk in Ede en Cunerakerk in Rhenen, werden royaal rolletjes snoep gedeeld door de kerkgangers. Het ging daarbij dit jaar uitsluitend om Fruittella, vooral Mentos in allerlei variëteiten en stophoest.

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/fruittella-in-de-kerk-is-pepermunt-uit-de-gratie-1.6783540

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6783572.1482775024!image/image-6783572.jpg

Ede,Protestantse geloof,mentos,pepermunt,kerksnoepje,fruittella,hermes

Ede