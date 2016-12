article

1.6775984

EDE - De gemeente Ede neemt veel maatregelen om te zorgen dat de jaarwisseling in Ede, en in de wijk Veldhuizen in het bijzonder, dit jaar goed verloopt.

Gebiedsgebod en voetbaltoernooi in Ede tegen onrust rond jaarwisseling

EDE - De gemeente Ede neemt veel maatregelen om te zorgen dat de jaarwisseling in Ede, en in de wijk Veldhuizen in het bijzonder, dit jaar goed verloopt.

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/gebiedsgebod-en-voetbaltoernooi-in-ede-tegen-onrust-rond-jaarwisseling-1.6775984

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.5596414.1482486473!image/image-5596414.jpg

Ede,Gemeenteraad,jaarwisseling,Veldhuizen,hermes

Ede