Hotel De Paasberg blijft open als hotel

EDE - Hotel De Paasberg in Ede blijft een hotel. Twee oud-medewerkers van het hotel hebben met de nieuwe pandeigenaar een akkoord bereikt over het exploiteren van het pand.

Per 8 december was het hotel gesloten nadat eigenaar Vastland Beheer het hotel had verkocht.

Pools arbeidskrachten

Tot nu toe was onduidelijk waarvoor het gebouw gebruikt zou worden. De nieuwe eigenaar had eerder aan de gemeente gevraagd of men het pand mocht gebruiken voor de huisvesting van Poolse arbeidskrachten. De gemeente stak daar echter een stokje voor.

Opknapbeurt

Vrijdag is het hotel voor het eerst weer open gegaan. De eerste gasten zijn al in hun kamers geweest. Een van de exploitanten laat weten dat het verouderde de pand de komende weken flink zal worden opgeknapt.



Blijven

Zeven arbeidskrachten van het oude hotel zullen ook in de toekomst in De Paasberg blijven werken. De overige personeelsleden van De (oude) Paasberg hebben volgens de exploitant inmiddels elders een baan gevonden.