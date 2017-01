Kijkje in de politieke keuken van Ede

EDE - De Edese ChristenUnie begint eind deze maand met een politiek proeflokaal. Mensen met politieke interesse of ambities krijgen dan een kijkje in de raadzaal.

Deelnemers maken in vier bijeenkomsten kennis met de Edese politiek en wonen onder andere een fractie- en raadsvergadering bij.

Raadsleden

De ChristenUnie hoopt aan het proeflokaal eventuele raadsleden over te houden. Voorzitter Aldert van Eck: „Ik kan me voorstellen dat mensen niet altijd even goed weten wat het werk van een gemeenteraadslid inhoudt en dat dit een drempel is om te solliciteren naar een plek op de lijst. Het doel van deze bijeenkomsten is om ervoor te zorgen dat iemand uiteindelijk weet of de lokale politiek iets voor hem of haar is."

Lid zijn van de ChristenUnie is voor deelname niet verplicht. Geïnteresseerden kunnen zich tot 16 januari opgeven via bestuur@ede.christenunie.nl.