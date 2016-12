Oorlogsclubs niet samen onder dak in Ede

EDE - Het Platform Militaire Historie Ede en Museum Vliegbasis Ede komen niet samen onder één dak. Beide partijen zijn te veel gehecht aan de plaats vanwaar ze nu opereren. Voor de mensen van het militair historisch platform is dat de plaats Ede, vanwaar zij ook battlefield tours organiseren.

Museum Vliegbasis Deelen is logischerwijs verbonden aan het vliegveld in Deelen, maar moet vertrekken van de huidige locatie omdat de eigenaar, Stichting Nationale Park de Hoge Veluwe, er voor de toekomst andere plannen mee heeft. .

Ginkelse Heide

„We hebben gesprekken gehad, zelfs op de Ginkelse Heide gekeken", vertelt Ed van Seters van het platform. „We zouden goed bij elkaar passen, maar voor Deelen zijn er weinig goede alternatieven vanwege het vele grote materieel."

Eén plek

De insteek van Ede was om één onderdak te vinden voor de twee partijen die zich richten op de militaire historie van de gemeente. Het was immers de wens van de gemeenteraad om de Edese militaire historie op één plek te laten samenkomen. De raad staat ook op het punt er extra geld voor uit te trekken.

Museumpark Harskamp

Voor het Platform Militaire Historie Ede wordt nu naar een permanent onderdak gezocht op de voormalige kazerneterreinen. Omdat Deelen de Edese het terrein van voormalig Museumpark Harskamp niet ziet zitten, kijkt Deelen nu ook naar Arnhem. Het museum onderzocht eerder de mogelijkheden voor de exploitatie van bunker Diogenes.

Verkennen

De bunker, die gebruikt wordt als opslagruimte, staat per 2020 leeg. Ad van Heiningen van het bedrijf GWO2 is door de provincie aangesteld om de toekomst van de bunker te verkennen. Daarin is ook gesproken met Deelen, laat hij weten. „Maar dat is allemaal in een verkennende fase."

Roodzant blijft het liefst in de gemeente Ede. „Maar wel op een plek die past."