EDE - De politie in Ede heeft op drie verschillende adressen in Ede honderd kilo aan illegaal vuurwerk gevonden. Op elk adres is één persoon aangehouden. Dat meldt teamchef Peter van den Berg.

Politie vindt ruim honderd kilo illegaal vuurwerk in Ede, drie aanhoudingen

