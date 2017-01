Rustige jaarwisseling in Edese wijk Veldhuizen

EDE - De jaarwisseling in de Edese wijk Veldhuizen lijkt probleemloos verlopen te zijn. Rond twee uur meldde de politie dat het een bijzonder rustige avond was.

Twintig buurtvaders die in de wijk Veldhuizen A toezicht hadden gehouden, konden daardoor wat eerder terug, aldus de politie.

Stenen

Vorig jaar was het erg onrustig in de Edese wijk. Het kwam tot een treffen tussen politie en jongeren waarbij onder meer grote stenen naar de politie werden gegooid. Ook werd er veel vernield. Later in mei gebeurde dit opnieuw en volgde er een reeks autobranden, hoogstwaarschijnlijk gesticht door een groep Marokkaanse jongeren.

Voetbal

Dit jaar was er voor de Edese jeugd een voetbaltoernooi georganiseerd in sporthal De Peppel waar rond de honderd jongeren aan meededen, aldus Tijani Zallali van de belangenvereniging Samenstede. Burgemeester Van der Knaap van Ede reikte de prijzen uit. Voor de jongeren was daarna een feest in De Kei, vlakbij de sporthal georganiseerd.

Autobranden

In Veenendaal en Rhenen werden er wel auto's in brand gestoken. In Veenendaal vlak voor de jaarwisseling aan De Brinken en in Rhenen aan de Grebbeweg. In Veenendaal ontstond vuur in een gymzaal, waarschijnlijk aangestoken. Daar moest de brandweer in actie komen. Hoe groot de schade binnen is, is niet bekend.