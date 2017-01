SBS duikt in vermeende zelfmoord 19-jarige Bryan uit Ede (video)

EDE - De zaak van Bryan Berendsen uit Ede staat zondag centraal in de eerste aflevering van het nieuwe tv-programma Moord of Zelfmoord van tv-zender SBS6. De makers zoeken met de ouders van de zeven jaar geleden op 19-jarige leeftijd overleden Edenaar naar het antwoord.

Berendsen overleed in januari 2010 na een val van de Van Eekelenflat in Ede-Zuid.

Ruzie

Politie en Openbaar Ministerie kwamen tot de conclusie dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zijn ouders ontdekten later dat hij kort voor het fatale incident een stevige ruzie had met onder meer de vriend die in de flat woonde. Ook werd volgens de ouders een dag na zijn dood een bedrag opgenomen met Bryans pinpas.

Inzage

De informatie werd niet betrokken in het onderzoek, stelt tv-maker Kees van der Spek. Ook weigerde het OM de ouders inzage te geven in het onderzoeksrapport. Via hun advocaat Sébas Diekstra, die ook bij het programma is betrokken, besloten de nabestaanden mee te werken aan een onderzoek door het team van Moord of Zelfmoord.

Van der Spek wil voorafgaand aan de uitzending niet ingaan op nadere vragen over het resultaat van zijn inspanningen. Diekstra laat desgevraagd weten dat er momenteel geen nadere procedures lopen rond de dood van de Edenaar.