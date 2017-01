Stadswarmte in Ede valt uit tijdens bitterkoude nacht

EDE - Terwijl het kwik afgelopen nacht de min 10 graden aantikte, is in Ede donderdagavond de stadsverwarming uitgevallen bij 1.300 huishoudens. Volgens energiebedrijf Nuon is de storing ontstaan door problemen bij bij Bio-energie De Vallei.

Met de stadsverwarming worden huizen in de wijken Kernhem en Veldhuizen verwarmd.

Zwembad

Ook het Edese zwembad krijgt energie van de biocentrale en is tot nader orde gesloten. Volgens een woordvoerder van de energiecentrale is de storing over een aantal uren opgelost. 'Momenteel is er slechts nog sprake van een luchtbel in het warmteleidingnet. Deze luchtbel wordt nu verwijderd, waarna de warmtelevering weer zal worden hervat', meldt Warmtebedrijf Ede.

Anderhalf uur

„Over anderhalf uur is de storing verholpen”, zegt directeur Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede. Volgens hem is het de eerste storing sinds de stadsverwarming in 2013 in gebruik is genomen.

De storing treft een onbekend aantal huishoudens in het oudere deel van Kernhem en een klein deel van Veldhuizen. Volgens Kleijnen krijgen steeds meer huizen weer warmte.

Compensatie

De getroffen huishoudens hebben recht op een financiële compensatie, zo is te lezen bij Nuon: 'Wij vinden het belangrijk dat u ongestoord van warmte en warm water gebruik kunt maken. Toch kan er een keer iets mis gaan. Heel vervelend als dat gebeurt, en helemaal als het lang duurt. Daarom is het goed dat in de Warmtewet staat dat u automatisch recht heeft op een vergoeding bij ernstige storingen in het warmtenetwerk van Nuon Warmte die langer dan 4 uur duren.'