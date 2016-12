Tweede kerst naast bouwval na woningbrand Ede

EDE - Bewoners van de Twijnstraat in Ede-Zuid kijken inmiddels anderhalf jaar aan tegen een half afgebrande woning. Het huis werd in juni vorig jaar grotendeels verwoest door een brand. De bewoner bleek zijn opstalverzekering te hebben opgezegd. Daardoor laat het herstel lang op zich wachten.

De buren vertellen dit weekend hun verhaal in de Gelderlander. Ook de voormalige eigenaar komt aan het woord.

Gesprek

De woning, helft van een twee-onder-een-kapper, is inmiddels eigendom van een aannemer uit Ede. Die wil het huis vanaf de grond herbouwen. Hij zegt daarover in gesprek te zijn met de gemeente. Bij de vergunningendienst van de gemeente Ede is geen gesprek bekend, meldt een woordvoerder. De gemeente geeft aan de eigenaar te gaan benaderen. Ze kan niet aangeven waarom de gemeente niet eerder actie heeft ondernomen om het herstel te bespoedigen.



Volgens de Vereniging Eigen Huis komt het niet vaak voor dat een huiseigenaar die door brand wordt getroffen geen opstalverzekering heeft. Ze voegt daaraan toe dat hypotheekverstrekkers niet kunnen controleren of klanten hun opstalverzekering wel betalen.

