Familie Van Asch van Wijck blij met plan Prattenburg

RHENEN - De familie Van Asch van Wijck is blij met het nieuwe inpassingsplan voor hun Landgoed Prattenburg. Dat maakt het onder meer mogelijk een zorghotel te bouwen op het terrein van de voormalige jeugdherberg de Eikelakker.

Dit plan, plus de toestemming om bij de Juliahoeve in Veenendaal en het Bosje van Wartou in Rhenen enkele nieuwe huizen te bouwen, maakt het voor de familie mogelijk het landgoed duurzaam te ontwikkelen. De plannen zijn in nauwe samenspraak gemaakt tussen de familie, de gemeenten Rhenen en Veenendaal en de provincie Utrecht.



Landgoed doorgeven

Het inpassingsplan is overhandigd door de Utrechtse gedeputeerde Pim van den Berg aan de familie. Jonkheer Van Asch van Wijck, eigenaar van het landgoed: „Voor ons is steeds het uitgangspunt geweest dat we het landgoed levenskrachtig willen doorgeven, in het belang van ons allen.”

Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht: het omvat 432 hectare bos- en natuurgebied, dat vrij toegankelijk is en blijft voor bezoekers en recreanten.