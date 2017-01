article

1.6804070

RHENEN/AMERONGEN - Na de stad Utrecht blijft de Utrechtse Heuvelrug de populairste toeristische regio in de provincie Utrecht. De tweejaarlijkse monitor over de vrijetijdseconomie toont aan dat de bestedingen in de laatste twee jaar met bijna 9 procent zijn gegroeid.

Toerisme blijft groeien rond Utrechtse Heuvelrug

RHENEN/AMERONGEN - Na de stad Utrecht blijft de Utrechtse Heuvelrug de populairste toeristische regio in de provincie Utrecht. De tweejaarlijkse monitor over de vrijetijdseconomie toont aan dat de bestedingen in de laatste twee jaar met bijna 9 procent zijn gegroeid.

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/rhenen/toerisme-blijft-groeien-rond-utrechtse-heuvelrug-1.6804070

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3028571.1478511476!image/image-3028571.JPG

Rhenen,Vrijetijdsbesteding,Toerisme,Overnachtingen,Utrechtse Heuvelrug,Groei,hermes

Rhenen