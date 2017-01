Uitstel OM in zaak zwemdrama Rhenen

RHENEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw de beslissing uitgesteld om de vijf verdachten te vervolgen die betrokken waren bij het overlijden van de 9-jarige Syrische vluchteling Salam. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, zeggen nabestaanden en betrokkenen.

In september 2015 overleed de 9-jarige Salam uit Rhenen in zwembad 't Gastland na afloop van het schoolzwemmen. Om onduidelijke redenen raakte zij te water en verdronk. Een van de badmeesters vond haar op de bodem van het water toen hij een laatste rondje maakte door het zwembad.

Nalatigheid

Salam was met haar familie vanuit Syrië gevlucht voor IS en had in Rhenen een veilige plek gevonden. Na maanden van onderzoek gaf het OM in augustus 2016 nog aan van plan te zijn drie badmeesters en twee leraren van de Ericaschool te vervolgen wegens dood door schuld en ernstige nalatigheid.

Extra getuige

Het OM bij monde van Ties Kortmann: „Naar aanleiding van het laatste getuigenverhoor in december hebben we besloten nog een extra getuige te willen horen. Het onderzoek is dus nog niet gesloten en de vervolgbeslissing schuift op naar vermoedelijk eind januari." Hij sluit daarbij niet uit dat er altijd nog nieuwe onderzoekswensen kunnen ontstaan.