VEENENDAAL - De politie heeft woensdagmorgen een arrestatie verricht in winkelcentrum Passage Corridor in Veenendaal. De arrestatie werd gedaan op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Ook de Dienst Speciale Interventie (DSI) was betrokken bij de actie.

Agenten met kogelwerende vesten in winkelcentrum Veenendaal

