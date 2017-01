article

VEENENDAAL - De politie is woensdagmorgen in Veenendaal een grote politie-actie gestart nadat een getuige rond 10.00 uur meldde dat de verdachte van de aanslag in Istanboel daar liep. Bij de actie was onder meer de Dienst Speciale Interventie (DSI) betrokken. „Hij leek inderdaad op de man die wordt gezocht voor de aanslag in Istanboel”, aldus een getuige van de aanhouding.

Arrestatie Veenendaal: politie kreeg tip over terreurverdachte Istanboel

