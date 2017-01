article

VEENENDAAL/RHENEN - Een brand in een gymzaal in Veenendaal en twee autobranden. Dat is de belangrijkste schade die de politie Utrecht meldt in Veenendaal en Rhenen in de nacht van oud en nieuw.

Brand verwoest gymzaal in Veenendaal

