Veenendaal en Antwerpen werken aan Schoonbeke-jaar

VEENENDAAL - Veenendaal en Antwerpen willen in 2019 een gezamenlijk vriendschapsjaar houden. De aanleiding: Gilbert van Schoonbeke. Het is in 2019 het vijfhonderste geboortejaar van de Antwerpenaar die beschouwd wordt als een van de stichters van Veenendaal.

Burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal presenteerde dat plan dinsdagavond tijdens zijn nieuwjaarsspeech.

Vriendschapsjaar

Hij bouwt daarmee voort op een eerder door Stadslab Veenendaal gepresenteerd idee voor dat Schoonbeke-jaar. „Afgelopen 9 december ben ik, op initiatief van het Stadslab Veenendaal, met 15 Veenendalers uit allerlei hoeken van onze gemeenschap, afgereisd naar Antwerpen, onder andere voor een ontmoeting met de burgemeester en schepenen van Antwerpen", aldus Kolff. „Wij hebben daar kennisgemaakt, kennis en ideeën over Gilbert van Schoonbeke uitgewisseld en de basis gelegd voor een vriendschapsjaar tussen Antwerpen en Veenendaal in 2019."

Stadsbestuur

De burgemeester vertelde dat in de eerste helft van dit jaar het Antwerpse stadsbestuur naar Veenendaal komt. „Dan zullen we de plannen voor 2019 verder ontwikkelen. Wat mij betreft is vandaag de officiële lancering van iets wat heel leuk en groots kan worden en waar iedereen, van scholier tot ondernemer plezier aan kan beleven: het Gilbert van Schoonbekejaar in Antwerpen en Veenendaal in 2019.”

Van Schoonbeke

Gilbert van Schoonbeke, geboren in 1519 in Antwerpen, was een ondernemer die een grote rol speelde in de stadsuitbreiding van Antwerpen. Daarvoor had hij turf nodig; die haalde hij onder andere uit de Gelderse Vallei. In 1550 sloot hij een contract met de toenmalige keizer Karel de Vijfde om veen te ontginnen op de plek waar Veenendaal is ontstaan.