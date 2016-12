Veenendaal heeft weer college van B en W

VEENENDAAL - Veenendaal heeft weer een voltallig college van B en W. Donderdagavond werden vijf wethouders geïnstalleerd waarmee de gemeente weer een compleet dagelijks bestuur heeft.

Het vorige college viel eind oktober toen de vijf wethouders ontslag namen na een onderlinge vertrouwensbreuk. In het nieuwe college keren SGP, D66, VVD en CDA weer terug, de ChristenUnie is nieuw en neemt de plaats in van ProVeenendaal.

Oude bekenden

Vier van de vijf geïnstalleerde wethouders zaten ook al in het vorige college; Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin (CDA). Nieuw als wethouder is Engbert Stroobosscher van de ChristenUnie.

Installatie

Gisteren werd voor de installatie het formatierapport nog besproken in de gemeenteraad. Met name ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal ageerden tegen de manier waarop het nieuwe college tot stand kwam en over de weinige informatie die de collegepartijen hebben gegeven over de formatie in hun rapport. SP en PvdA verweten de vier terugkerende wethouders onder andere aan het pluche gehecht te zijn.

De vijf wethouders werden gisteren met wisselende stemaantallen gekozen.