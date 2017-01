Veenendaalse ijssalon geeft hulpverleners gratis ijs

VEENENDAAL - Thomas Lijten van ijssalon Daisy’s gaat op 3 maart de hulpdiensten uit de Veenendaalse regio trakteren op ijs.

De achttien jaar oude ondernemer wil daarmee de politiemensen, brandweermannen en ambulancemedewerkers danken voor onder meer het werk rond de jaarwisseling.

Vitrine leeg maken

Ieder jaar organiseert Lijten met zijn drie collega-ondernemers de zogenaamde vip-dag. In oktober van 2016 kwamen ze bij de hulpdiensten uit. „Die mensen mogen alle ijssoorten proeven. Het is onze waardering naar deze mensen. Die moeten werken, terwijl ze worden bekogeld met rotjes. Ik heb werkelijk geen idee hoeveel mensen er komen. Van mij mogen ze de hele vitrine leeg maken. Dat is ongeveer 180 liter ijs.’’

Mooie dag

De vip-dag is op 3 maart, een dag later opent Lijten zijn ijssalon voor andere ijsliefhebbers. Lijten: „Het wordt vast een mooie dag. Een brandweerauto op het plein, want ook werkende hulpverleners mogen komen. Ze krijgen zelfs een goodiebag mee met producten van bedrijven uit de omgeving.’’