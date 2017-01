Wie was Gilbert van Schoonbeke?

VEENENDAAL - Veenendaal en Antwerpen willen in 2019 een gezamenlijk vriendschapsjaar houden rond de vijfhonderdste geboortedatum van Gilbert van Schoonbeke.

Maar wat deed de Antwerpenaar eigenlijk in Veenendaal?

Turf

Van Schoonbeke (1519-1556) was in Antwerpen ondernemer en projectontwikkelaar. Hij was onder andere betrokken bij de bouw van de 'Nieuwstad' en de nieuwe stadswallen. Hiervoor had hij turf nodig, die hij op de plek van het huidige Veenendaal liet steken.

Overschat

Maar Van Schoonbeke, naar wie in Veenendaal een straat is genoemd, was zeker niet de eerste ondernemer. Pas in 1550 kreeg hij toestemming om turf te gaan winnen in het gebied, vier jaar nadat de Veengenoten het recht kregen om in de Rhenense venen aan de slag te gaan. 1546 wordt dan ook beschouwd als het begin van Veenendaal. „Zijn rol in het Veenendaalse is vaak overschat", schrijft D. van Manen over Van Schoonbeke in zijn boek Aanzienlijk vlek in het Stichtse in 2001.

