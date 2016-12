Crowdfunding voor Wageningse ALS-patiënt

WAGENINGEN - Wageninger Ronnie Möller is bijna geheel verlamd door de ziekte ALS. Maar hij wil nog graag met zijn dierbaren op stap. Daarom is hij een crowdfundingsactie gestart.

Vijf jaar geleden werd bij de nu 34 jaar oude Ronnie ALS vastgesteld. Hij was eigenaar van Kledingoutlet Wageningen, een combinatie van webshop en winkel. In 2012 moest hij noodgedwongen zijn zaak sluiten.

Beademing

ALS, voluit amyotrofische laterale sclerose, vreet de motorische zenuwcellen in de ruggenmerg en hersenstam aan. Bewegen, praten en ademhalen wordt steeds moeilijker; het hart klopt echter gewoon door. De oud-ondernemer kan alleen zijn gezicht nog bewegen en is 24 uur per dag afhankelijk van beademing en verzorging.

Persoonsgebonden budget

Ondanks zijn beperkingen wil hij graag af en toe de deur uit. „Ik zou graag met mijn twee kinderen, familie en verzorgenden dagjes uit of een weekendje weg gaan.” Heel soms gaat hij nu in zijn rolstoel op stap. „Dat vraagt veel tijd en energie, naast de zorg voor mijn luchtpijp. Financieel is het ook lastig, want ik moet eigenlijk steeds twee zorgverleners meenemen. Dat is niet altijd haalbaar met mijn persoongebonden budget.”

Rekeningen

Ronnie moet regelmatig een beroep doen op vrienden en familie voor het betalen van rekeningen, en er zijn in huis ook nog verschillende zaken aan vervanging toe zijn. Daarom startte hij in oktober een crowdfundingsactie op de site dreamordonate.nl, voor iets meer kwaliteit van leven. Tweeduizend euro heeft hij inmiddels opgehaald, een zeer welkome aanvulling waar hij al heel blij van is geworden.

Lees het hele verhaal woensdag 28 december in de Vallei-editie van De Gelderlander, op papier of digitaal.