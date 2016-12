Illegaal gekapte bomen moeten terug

WAGENINGEN - Rijkswaterstaat moet compenseren voor de bomen die in oktober onterecht zijn gekapt in de Wageningse uiterwaarden. Dat zegt de gemeente Wageningen in antwoord op vragen van de plaatselijke ChristenUnie.

In het kader van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat – dat tot doel heeft begroeiing in het uiterwaardengebied weg te halen om de waterafvoer te verbeteren – moest een 300 meter lange bomenrij in de buurt van de Rijnhaven worden gedund.

Per abuis

De aannemer kapte echter per abuis alle bomen in de rij. Er was een kapvergunning afgegeven voor 12 wilgen, maar er zijn er 27 omgehakt.

Herplant

Rijkswaterstaat moet per illegaal gevelde boom twee bomen compenseren. Het is nog niet duidelijk of de herplant op dezelfde plek gebeurt. Ook is nog geen keuze gemaakt voor een boomsoort. Er is wel afgesproken dat er in de toekomst weer een gesloten bladerdek komt.