article

1.6810014

WAGENINGEN - Leeuwenprofessor Hans de Iongh heeft woensdagochtend zijn handtekening gezet in het Wagenings gedenkboek. De Wageninger werd in oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bescherming van leeuwen.

Leeuwenprofessor Hans de Iongh in Wagenings gedenkboek

WAGENINGEN - Leeuwenprofessor Hans de Iongh heeft woensdagochtend zijn handtekening gezet in het Wagenings gedenkboek. De Wageninger werd in oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bescherming van leeuwen.

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/wageningen/leeuwenprofessor-hans-de-iongh-in-wagenings-gedenkboek-1.6810014

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.4792431.1425462262!image/image-4792431.jpg

Wageningen,Universitair onderwijs,Hans de Iongh,gedenkboek,leeuwen,hermes

Wageningen