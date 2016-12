Man herinnert zich niets van expres aanrijden zwangere vrouw

ARNHEM - Een 33-jarige man uit Wageningen zei vrijdag bij de rechtbank zich niet te kunnen herinneren dat hij in september na een telefoontje van zijn zus met piepende banden naar de woning van zijn ex-zwager is gereden en daar op de man en zijn zwangere vriendin is ingereden.

De ex-zwager kon wegspringen, de vriendin vloog door de lucht en landde op haar buik. Ze had een diepe wond aan haar arm en blauwe plekken en kneuzingen, maar haar baby maakt het nog goed. Ze was deze vrijdag met een dikke buik aanwezig op de strafzitting.

Getuigen

Verschillende mensen waren er getuige van hoe die dag de zus van de verdachte bij de woning van haar ex was, en riep dat hij hun zoontje niet meer mocht zien. Ze belde vervolgens haar broer en zei dat haar ex haar bedreigde.

Een paar minuten later, zo zeggen de getuigen, kwam hij daar met die auto en ging hij in volle vaart de oprit op om de vrouw ondersteboven te rijden.

'Ik sla je kapot'

De ex-zwager probeerde zijn portier te openen en sloeg een ruit in toen het op slot zat. De verdachte stapte aan de andere kant uit met een ijzeren staaf in zijn handen, roepend: 'ik sla je kapot'. Vervolgens liep hij weg.

Burn-out

Hij herinnert zich dat zijn zus belde en hij herinnert zich dat zijn vader na het voorval boos naar hem toe kwam. Maar wat daartussen gebeurde, weet de verdachte niet meer, zegt hij. Hij had een burn-out.

Gedragsdeskundigen denken dat hij niet goed met emoties weet om te gaan, waardoor ze tot explosie kunnen komen. Ze adviseren een behandeling.

Eis

De officier van justitie wil dat die behandeling er komt. Ze vindt wel dat de man veroordeeld moet worden voor poging tot doodslag, omdat hij zijn auto heeft ingezet als wapen. Ze eist daarom een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 263 dagen voorwaardelijk. Daarnaast eist de officier een werkstraf van 180 uur, de behandeling en een contactverbod.

Schadevergoeding

Tenslotte vindt ze ook een vergoeding voor de slachtoffers op zijn plaats.

„Het is verschrikkelijk dat er op me is ingereden. Ik heb nog steeds voortdurend pijn en ben bang dat het allemaal effect op mijn kindje heeft", aldus de zwangere vrouw in haar slachtofferverklaring. Ze kan niet meer werken en durft niet alleen thuis te zijn.

Uitspraak: over twee weken.