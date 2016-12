Parkeervergunning voor werkenden in centrum Wageningen

WAGENINGEN - Mensen die in de Wageningse binnenstad werken, kunnen vanaf 1 april een speciale parkeervergunning aanschaffen. Daarmee mogen ze hun auto parkeren op een van de 130 plaatsen op Straelenstoren-West, De Arc/Troelstraweg, Costerweg en Lawickse Allee (naast de blauwe zone). Het college van burgemeester en wethouders heeft geconstateerd dat op deze parkeerterreinen altijd voldoende lege plekken zijn.

Met de uitgifte van de zogeheten werknemersvergunningen speelt het college van burgemeester en wethouders in op de herontwikkeling van Duivendaal.

Parkeerplaatsen

Hier zijn nu nog 100 parkeerplaatsen voor werknemers in het stadshart beschikbaar. Hiervan zijn er 40 in gebruik. De kosten voor een vergunning op Duivendaal zijn 150 euro per jaar. Wageningen UR, eigenaar van Duivendaal, vraagt echter 250 euro per kaart. De gemeente legt de overige 100 euro bij. In het weekeinde mag iedereen zijn auto nu nog gratis parkeren op Duivendaal.

Vrije plaats

De gebruikers van de nieuwe werknemersvergunning krijgen een bepaald parkeerterrein toegewezen. Daar mogen ze hun auto overal neerzetten. Er zijn geen speciaal gereserveerde plaatsen. Iedereen mag zijn voertuig parkeren op iedere vrije plaats.

Kosten

De werkgeversvergunning kost 90 euro per jaar. Dat is voor parkeren op werkdagen. Wie ook in het weekeinde wil parkeren betaalt het dubbele. Een 'gewone' parkeervergunning voor bedrijven kost 432 euro per jaar, maar voor dat geld mag je overal in het centrum parkeren. De gemeenteraad moet deze regeling nog goedkeuren.