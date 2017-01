Taxirel in Wageningen: 'Wil je graag zien, fucker'

WAGENINGEN - In Wageningen vechten verschillende legale en illegale taxibedrijfjes om de gunst van de honderden buitenlandse studenten. Een bericht op sociale media vestigde deze week de aandacht op dit fenomeen.

Ene Arman Yousofi dropte op nieuwjaarsdag een bericht op de pagina Campus Plaza Wageningen, de plek waar studenten ervaringen en spullen uitwisselen. Hij beschreef daarin een zeer slechte ervaring met een Wagenings taxibedrijf. Tijdens een rit vanaf de luchthaven Düsseldorf zou de chauffeur extra geld hebben geëist.

Vlijmscherp

Het bericht werd verstuurd vanaf een nep-account en is mogelijk verzonnen. Maar het ging ‘viral’, onder meer door de vlijmscherpe reactie van het genoemde bedrijf, Wageningen Taxi. ‘Vuile leugens’, schreef een vertegenwoordiger. ‘Ik wil je graag zien, fucker’. Mede-eigenaar Rinus - hij wil zijn achternaam niet noemen - vraagt begrip voor de verbale uitschieters. „Ik had die nacht tot half vijf gewerkt en drie uurtjes geslapen. Toen las ik dit bericht.”

Aantrekkelijk

Taxi Wageningen vervoert sinds ruim een jaar personen binnen de stad voor 5 euro per rit, maar brengt desgewenst ook studenten naar Schiphol. Voor 65 euro. De studenten zijn een aantrekkelijke doelgroep omdat ze in aantal toenemen. De universiteit schreef dit jaar zo’n 900 buitenlanders in, afgelopen studiejaar liepen er al ruim 2.300 buitenlanders rond op Wageningen Campus.

Zijn bedrijf neemt volgens Rinus enkele clandestiene chauffeurs de wind uit de zeilen. Deze bedrijfjes adverteren ook op Campus Plaza. Hij vermoedt dat het bericht bij een van die concurrenten vandaan komt.

Melding

De Wageningse ondernemer zegt de toezichthouder op de taxibranche, de inspectie Leefomgeving en Transport meerdere malen te hebben gemeld dat in Wageningen illegale taxi's rondrijden. De inspecteurs van de ILT konden dat dinsdag niet bevestigen. Woordvoerder Simon Vink van Wageningen Universiteit zegt dat studenten volledig vrij zijn in het vervoer dat ze kiezen. „Wij bevelen trein of bus aan omdat studenten dan goedkoper uit zijn.”