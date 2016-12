article

WAGENINGEN De in Wageningen zeer geliefde Luitenant-generaal b.d. Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. De oud-verzetsman, die in 1944 vocht aan de zijde van prins Bernhard, was een van de motoren achter het jaarlijkse défilé op 5 mei in Wageningen.

Veteranen-generaal Ted Meines overleden

