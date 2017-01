article

WAGENINGEN - Wageningen Universiteit staat derde op de wereldranglijst van duurzame universiteiten. Alleen de universiteiten van Davis in de VS en het Britse Nottingham scoren beter in de Green Metric World University Ranking on Sustainability.

Wageningen Universiteit scoort op duurzaamheid

