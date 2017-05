Deel oude stadhuis Woerden ingestort, bouwvakker overleden

WOERDEN - Op de Blekerijlaan in Woerden is vandaag een betonvloer van het oude stadhuis ingestort. Een bouwvakker is onder het puin bedolven. Burgemeester Victor Molkenboer heeft tijdens een persconferentie laten weten dat het slachtoffer is overleden.

De overleden bouwvakker is een medewerker van Lek Sloopwerken uit Woerden. Molkenboer heeft tijdens de persconferentie zijn medeleven uitgesproken naar de nabestaanden.

Het gebied rondom het oude stadhuis is afgezet, omdat niet duidelijk is of er bij verdere instorting betonplaten kunnen verschuiven. Door de instorting is het gebouw extra instabiel. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de wegen rond het pand aan de Blekerijlaan afgezet om trillingen te voorkomen.

Instortingsgevaar

Het oude stadhuis wordt momenteel gesloopt. Daarbij was aan het eind van de ochtend iets mis gegaan. De vloer op de tweede verdieping was losgeraakt en naar beneden gevallen. Daardoor was ook de vloer op de eerste etage ingestort. In de vloer op de derde verdieping was al eerder gezaagd. De hulpdiensten konden die vloer niet op wegens instortingsgevaar. Daarom werden er kranen ingezet om de vloer te stabiliseren. De berging kan nog uren duren.

Specialismeteam

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten vanochtend massaal uit naar de Blekerijlaan. Ook het team Specialisme Technische Hulpverlening was aanwezig.

De persconferentie vond om 17.30 uur plaats in vergadercentrum De Bleek in Woerden. De persconferentie was live te volgen via Facebook.

