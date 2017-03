'Doelwit (36) van mislukte moordaanslag Oss betrokken bij ontvoering van makelaar'

OSS/NUNSPEET - Voor de ontvoering en afpersing van een 53-jarige man in Nunspeet in december zit een 36-jarige vrouw uit Oss vast. Het gaat om Bianca van der H., de vriendin van de vermoorde wiethandelaar Hans van Geenen. Zij ontsnapte twee keer aan een moordaanslag.

De vrouw werd eind februari tegelijk met zes andere verdachten aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag aan deze krant. Volgens de politie zijn nog steeds tien rechercheurs met de zaak bezig. Uit onderzoek blijkt dat het om een doelgerichte actie gaat, er is geen sprake van een persoonsverwisseling.

Reactie OM

De arrestatie van Van der H. werd vorige maand niet bekendgemaakt. Er was nog weinig duidelijk over haar eventuele betrokkenheid bij de ontvoering van financieel makelaar Ronald Maurits. Dat is de afgelopen weken duidelijker geworden, licht een woordvoerder toe.

Donderdag berichtte het Brabants Dagblad dat Bianca van der H. in volledige beperkingen in de cel zit. Ze mag alleen met haar advocaat Mark Nillesen contact hebben. De 36-jarige vrouw uit Oss is een bekende van de politie. Zij was in 2015 en 2016 zelf doelwit van twee liquidatiepogingen in Oss en Berghem.

Bekijk hieronder beelden van de ontvoering

Wildwestschietpartij

Bianca van der H. was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een wildwestschietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Zelf was ze ook actief in de hennepteelt.

Het nieuws van de arrestatie van Van der H. komt op een bijzonder moment. Deze week maakte de politie bekend dat na twee jaar zoeken een verdachte is opgepakt voor de aanslag op haar leven in april 2015. De verdachte, een zwakbegaafde 45-jarige man uit Heerlen, zat in een tbs-kliniek in Venray.

Persoonsverwisseling

De politie gaat er bovendien vanuit dat de vrouw vorig jaar juli het eigenlijke doelwit was van een aanslag in Berghem. De 28-jarige Mandy van der Sluys uit Oss werd toen op de parkeerplaats van zalencentrum De Merx door haar hoofd geschoten, maar bracht het er wonder boven wonder zonder ernstige verwondingen vanaf.

Tekst gaat verder onder deze video

Ontvoering

Het slachtoffer van de ontvoering was een man uit Doornspijk, niet ver van Nunspeet. Een buurtbewoner filmde hoe hij uit zijn auto moest stappen en met vastgebonden handen naar een BMW moest lopen.

Daarna werd hij weggevoerd. Een busje dat erbij was, werd leeg gevonden op een carpoolplaats bij Nunspeet en de BMW brandde uit in Overlangel bij Oss. De man zelf werd na enkele uren vrijgelaten op een afgelegen plek bij Drunen.

Daarna reisde hij terug naar huis, waar hij zich ongeveer twaalf uur na de ontvoering meldde. Hij zei dat hij onderweg was bedreigd. Een motief voor de ontvoering is niet bekendgemaakt.

Contacten met onderwereld

Duidelijk is wel dat het slachtoffer, een financieel makelaar, contacten had met mensen uit de onderwereld. Zo deed hij zaken met de Gooise zakenman Jan Jaap de B., die in de speedbotenhandel zat met Willem Endstra en samenwerkte met de ex-lijfwacht van Klaas Bruinsma.

Maurits blijkt volgens bronnen doelwit te zijn geweest van een bende afpersers uit Brabant en Zuid-Holland.