BOCHOLT - Een 19-jarige fietser is maandagmorgen vroeg in shock geraakt nadat hij was belaagd door een horrorclown in Bocholt.

Fietser in shock na aanval door horrorclown met bijl

Duitsland