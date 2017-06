Enschede vandaag veiligheidsrisicogebied om verboden demonstraties

ENSCHEDE - In Enschede geldt vandaag een demonstratie- en groepsverbod. De gemeente is tevens aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie extra bevoegdheden heeft, waaronder het preventief fouilleren van mensen.

Locoburgemeester Eelco Eerenberg van Enschede verbood donderdag de geplande demonstraties van Fortress Europe, No Nazi's in Enschede en Enschede Tegen Racisme van vandaag. De rechtse groeperingen zouden namelijk lijnrecht tegenover de linkse groeperingen komen te staan. De gemeente verwacht daardoor ernstige verstoringen van de openbare orde en stelt de veiligheid in de stad niet te kunnen waarborgen.

Risicogebied en groepsverbod

Al voordat de demonstraties verboden werden, werd Enschede voor vandaag aangemerkt als risicogebied. Dat blijft zo, ook nu de demonstraties verboden zijn. Naast een demonstratieverbod maakte de gemeente afgelopen vrijdag bekend dat er vandaag ook een groepsverbod van kracht is in de binnenstad van Enschede. Groepen van 3 of meer personen die vandaag 'zonder redelijk doel' in het centrum aanwezig zijn, kunnen door de politie uit het gebied verwijderd worden.

Groeperingen: 'Wij komen toch'

Ondanks het demonstratie- en groepsverbod, hebben zowel linkse als rechtse groeperingen hun achterban opgeroepen vandaag toch naar Enschede te komen. Onder het mom 'Stop de internationale nazidemonstratie in Enschede' willen de antifascisten van zich laten horen in de binnenstad. Via de Facebookpagina van AFA Nederland worden demonstranten opgeroepen om vooral naar de binnenstad van Enschede te komen.

De tegenpool van de AFA, het rechtse Pegida, heeft ook laten weten 'zeker te komen' naar de binnenstad van Enschede. Voorman Edwin Wagensveld was zaterdag al even op de Oude Markt in Enschede. Hij reageerde op de posters 'Nazis beuken' van AFA Nederland. Op de poster is Wagensveld te zien met een strop om zijn hals.

Politie neemt maatregelen

Vanwege de aankondigingen van zowel linkse als rechtse groeperingen is er vandaag extra veel politie op de been in Enschede. Mensen die toch naar de stad komen om te demonstreren, worden teruggestuurd. De politie laat weten te zullen ingrijpen wanneer mensen de openbare orde verstoren.