Ganzen begeleiden doodskist: 'Ik vond het heel bijzonder'

De jury koos in 2009 de foto, die Sacha Wunderink uit 't Loo Oldebroek voor De Stentor maakte van de begrafenis van mevrouw Nijkamp uit Apeldoorn, als winnaar van de GeldersNieuwsfoto 2008.

De foto

,,Het was een verzoek van de overledene. Ik denk dat de familie de krant heeft gebeld. Dat het een bijzondere begrafenis zou worden. Ik was er dus op verzoek, maar je voelt daar dat je getuige bent van iets intiems. De nabestaanden weten dat je bent uitgenodigd, maar als je daar bent voelde het anders. Je denk er toch aan dat anderen dat niet weten. Ik ben zelf terughoudend. Het was best lastig, maar ook heel bijzonder.’’

De begrafenis was zo bijzonder omdat de overledene wilde dat de stoet voorafgegaan zou worden door de zogeheten Ganzenparade van Marc Picar en Albert Cornelissen. De act was in die jaren veel te zien in de Efteling, maar je kon hen ook inhuren voor feesten en partijen. ,,Heel apart. Ik ben hen in de jaren daarna nog regelmatig tegengekomen bij evenementen. Dan denk ik altijd weer terug aan die begrafenis.’’

Winnen

,,Het is mijn enige prijs gebleven. Ik was toen net aan het fotograferen. Daarvoor werkte ik als verslaggever. Ik had ook geen opleiding in de fotografie. De toenmalige beeldchef zei dat het gaat om het kijken, de techniek zou hij me wel leren. Ik ben een jaar of tien fotograaf geweest. Toen de uitgever Wegener alleen nog maar met freelancefotografen wilde werken, kreeg ik de kans weer als verslaggever aan het werk te gaan. Ik denk nog regelmatig aan de prijsuitreiking door prof. mr. Pieter van Vollenhoven, toch een heel bijzonder moment. Bovendien hangt op mijn werk plek nog een drukplaat van de pagina met de foto van de prijsuitreiking. De prijs heeft mij verder niks opgeleverd. Oh ja, het glazen kunstwerk dat ik als winnaar kreeg, daar kijk ik nu naar. Die staat hier in de vensterbank voor het raam.’’