Gelderland strooit 130 miljoen extra uit over regio's

Het extra geld is vrijgekomen door bezuinigingen en door een aantal meevallers. Duurzame energie, versterking van de economie en verbetering van de bereikbaarheid zijn de drie topprioriteiten. Maar als er met een nieuw kabinet andere onderwerpen geregeld kunnen worden, is dat ook bespreekbaar.

Unilever

Op het gebied van economie wil Gelderland kijken of het kan profiteren van de komst van de onderzoeksafdeling van Unilever naar Wageningen. Het idee is dat andere bedrijven nu ook meer belangstelling voor Wageningen zullen hebben.

Oorlog

Gelderland heeft al miljoenen gestoken in het 'herinneringstoerisme', het toeristisch benutten van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. In de komende twee jaar zal daar extra geld heen gaan. In aanmerking komen: Wageningen '45, het herdenkingsconcert in Arnhem en projecten rondom de herdenking van de oorlog in 2020.