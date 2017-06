Gelderse hulpdiensten gaan trainen op inzet bij terreur

,,Het plan is om dat nu wel te gaan doen’’, zegt woordvoerder Arnie Loos. ,,Je kunt zeggen: een brand is een brand, maakt niet uit waardoor die wordt veroorzaakt. Maar we zijn tot het besef gekomen dat het bestrijden van de gevolgen van een terreuraanslag een andere mindset en andere aanpak vragen.’’

Wie doet wat

Scenario

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in Nederland is sinds maart 2013 'substantieel'. Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er iets te gebeuren staat. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, politie en veiligheidsdiensten monitoren de situatie voortdurend. Bovendien is in de draaiboeken van alle grote publieksevenementen - zoals popconcerten in Gelredome of op de Nijmeegse Goffertweide - een paragraaf over terrorisme opgenomen.