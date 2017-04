Grote brand bij champignonkwekerij in Brabant

De brand aan de Wouwerbeekseweg werd vanavond omstreeks 20.30 uur ontdekt. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse. De kwekerij bevindt zich in een loods van 40 bij 50 meter. De loods staat volgens een woordvoerster volledig in brand. De rook is in de wijde omgeving te zien.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De rook van de brand is tot ver in de omtrek te zien. De brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook.