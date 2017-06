Grote politiemacht in Enschede, voorman Pegida opgepakt

Locoburgemeester Eelco Eerenberg van Enschede verbood donderdag de geplande demonstraties van Fortress Europe, No Nazi's in Enschede en Enschede Tegen Racisme. De rechtse groeperingen, die wilden protesteren tegen de 'islamisering van Europa', zouden namelijk lijnrecht tegenover de linkse groeperingen komen te staan. De gemeente verwacht daardoor ernstige verstoringen van de openbare orde en stelt de veiligheid in de stad niet te kunnen waarborgen.



Al voordat de demonstraties verboden werden, werd Enschede voor vandaag aangemerkt als risicogebied. Dat blijft zo, ook nu de demonstraties verboden zijn. Naast een demonstratieverbod maakte de gemeente gisteren bekend dat er vandaag ook een groepsverbod van kracht is in de binnenstad van Enschede. Groepen van 3 of meer personen die vandaag 'zonder redelijk doel' in het centrum aanwezig zijn, kunnen door de politie uit het gebied verwijderd worden.