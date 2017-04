Help! Waar kan ik op Eerste Paasdag boodschappen doen? (en vier andere paasvragen)

Nijmegenaren die denken nog op Eerste Paasdag inkopen te kunnen doen, komen er bekaaid af: de gemeente heeft bepaald dat alle supermarkten op Eerste Paasdag gesloten moeten zijn. Wie toch nog boodschappen moet doen, kan terecht in Wijchen. Ook in de Achterhoek zijn er geen supermarkten open op Paaszondag.

In de rest van het verspreidingsgebied van de Gelderlander is het iets beter gesteld. Bekijk onze kaart onder aan dit bericht voor een overzicht van de supermarkten die open zijn.

Eén tip: Op Goede Vrijdag (vandaag) is het rennen geblazen als je na werk nog even boodschappen wil doen. De winkeltijdenwet bepaalt namelijk dat op Goede Vrijdag alle winkels om 19:00 uur moeten sluiten. Veel winkeleigenaren trekken zelfs al om 18.00 uur de deur achter zich dicht.

1. Hoe zit het met banken en andere instellingen?

Veel overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen en politiebureaus, zijn vanaf Goede Vrijdag tot en met Tweede Paasdag dicht. Bijna alle ambtenaren hoeven de komende dagen dan ook niet te werken. Ook banken sluiten hun deuren en zelfs het betalingsverkeer ligt vier dagen lang plat. Als je een rekening hebt voorgeschoten, moet je dus nog even wachten voordat de digitale euro's binnen zijn. Scholen en universiteiten mogen zelf bepalen of ze wel of niet open gaan.

2. Waarom heb ik wel/geen vrij?

Goede Vrijdag is net als Bevrijdingsdag een optionele vrije dag. Werkgevers mogen dus zelf bepalen of ze hun personeel vrij geven of niet. ,,Omdat de omstandigheden en wensen in iedere sector nu eenmaal verschillend zijn, zal niet in iedere sector dezelfde afspraak gemaakt worden’’, zegt woordvoerder Erik Honkoop vakbond CNV. Onder meer ziekenhuismedewerkers, beveiligers en supermarktwerknemers moeten gewoon aan de bak op Goede Vrijdag.

3. Kan ik met een week-OV op Goede Vrijdag reizen?

Ja. Alle studenten met een studentenreisproduct gaan op Goede Vrijdag namelijk gratis met de trein: zowel de weekend- als de week-chipkaart zijn geldig. Op Eerste en Tweede Paasdag maken alleen studenten met een weekend-ov een gratis treinreisje. Let wel op: ProRail heeft tijdens het paasweekend veel spoorwerkzaamheden ingepland.

4. Wordt het druk op de weg? Welke wegen moet ik vermijden?