Het gaat niet goed met supermarkt EMTÉ, moederbedrijf zoekt partner

De voorbije weken lieten meerdere supermarktconcerns blijken dat zij EMTÉ willen kopen . Maar daar wil topman Koen Slippens van Sligro vooralsnog niets van weten. Niet voor niets had hij voor de grap bij de presentatie van de halfjaarcijfers een schoonmaakmopper meegenomen tegen het 'lekken' in de sector. Want vooral de buitenwacht schijnt te weten wat er met EMTÉ moet gebeuren.

Gesprekken

Slippens is inmiddels al gesprekken gestart met mogelijke partijen. In de sector wordt daarbij vooral gekeken naar bedrijven met wie Sligro in de Superunie actief is, zoals onder andere Plus, Boni, Deen, Nettorama of Jan Linders. Met die bedrijven zou EMTÉ wel eens een partnerschap aan kunnen gaan, is de gedachte. Maar er zijn vast meer opties.