Hond tot bloedens toe aangevallen door bever in de Biesbosch

De hond sprong enthousiast uit de boot, waarna de bever zich bedreigd voelde en aanviel. Een dierenarts heeft de hond, die een flinke bijtwond in de schouder had, opgelapt. ,,De bever zat even verderop, die had niks, hij zwom vrolijk weg’’, aldus Joost Evenhuis van Dierenambulance Altena, die de eerste hulp verleende.