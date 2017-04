Jas aan met paaseieren zoeken: kou en regen verwacht

Een paar zonnige momenten is het hoogst haalbare, verwacht het online-weerbureau. Maar dan wel veelvuldig afgewisseld met regenbuien. Wanneer die precies vallen, is nu nog lastig te zeggen. 'Maar het ziet er wel naar dat er elke dag neerslag valt', aldus Weerplaza.

Koele lucht

Het wordt in elk geval niet warm. In deze tijd van het jaar ligt de temperatuur gemiddeld tussen 11 en 14 graden. Dat wordt niet gehaald. Alleen in Limburg voorziet het weerbureau een maximum van 11 of 12 graden. In de rest van het land is 10 graden het hoogst haalbare.