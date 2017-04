Julia wint Idols 2017, Dierense Bram tweede

Julia zong de nummers Jungle van Broederliefde en Ken je mij van Trijntje Oosterhuis en wist hiermee lovende kritieken van de jury te scoren. Na dat Mitch afviel, mocht de Tilburgse haar eigen single Superhelden ten gehore brengen. Jurylid Jamai Loman kroonde dit optreden tot haar 'winning moment'.

Geweldig

Ondanks dat de Aaltense Mitch als eerste van de avond afviel, was de jury erg over hem te spreken. Na zijn Nederlandstalige versie van Chasing Cars van Snow Patrol zei Eva Simons: ,,Wat is dit toch weer goed man, echt geweldig! Ik vind het gewoon heel erg knap dat je zo vrij bent en zo op je gemak op het podium, op jouw leeftijd.’’

Wisselende kritieken

Bram Boender uit Dieren kreeg wisselende kritieken. Hij opende de show met You don't know van Milow. Jurylid Martijn Krabbé vond dat Bram hierbij de zaal niet goed genoeg wist te bespelen. ,,Ze hebben een feestje allemaal, zitten te klappen, ze gaan mee, maar je neemt het niet in ontvangst.’’ Volgens Ronald Molendijk was dat niet zo erg, want de Dierenaar wist wel contact te maken met de camera's. ,,Wat wel prettig is, is dat je dus schijnbaar snapt dat de stemmers thuis zitten.’’

Underdog

Voor zijn tweede optreden koos Bram het nummer To the water van Matt Simons, het lied wat hij ook tijdens zijn auditie zong. Bram zei hier zelf over: ,,Dit nummer betekent zoveel voor me. Hiermee is mijn avontuur begonnen, mooi dat ik dit in de finale weer mag spelen.’’ En in tegenstelling tot zijn eerste optreden was de jury hier unaniem enthousiast over.

Jurylid Eva Simons noemde Bram een mogelijke winnaar. ,,Je bent echt de underdog, er kan iets heel sicks gaan gebeuren. Dat jij ineens de winnaar wordt, dat zie ik gewoon gebeuren.’’ Uiteindelijk is de winst dus echter naar de Tilburgse Julia gegaan. Ze heeft daarmee een platencontract in de wacht gesleept.

In eerder edities wonnen Nina den Hartog (2016), Nikki Kerkhof (2007), Rafaëlla Paton (2005), Boris Titulaer (2003) en Jamai Loman (2002) de muzikale talentenjacht.