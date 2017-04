Kat Milo in poot geschoten met luchtbuks: 'Laffe daad'

NUNSPEET - De Nunspeetse kat Milo werd op Koningsdag in zijn voet geschoten. Hoogstwaarschijnlijk door een luchtbuks. Baasje Ratma Griffioen zit met haar handen in het haar. ,,Kan onze kat nog wel veilig naar buiten?''

Jankend en met een bebloede poot komt Milo op Koningsdag het huis binnen wandelen. Griffioen belt direct de dierenarts. Een pijnstiller moet op dat moment helpen. Maar als een dag later het pootje van de kat gezwollen is, brengt Griffioen toch een bezoek aan de dierendokter: Twee gebroken midden voetbeentjes. In de poot treft de arts metaal aan. Hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een kogel van een luchtbuks.

Schrikken, voor Griffioen. ,,Het is heftig.'' Het is namelijk niet de eerste keer dat haar kat wordt neergeschoten. Vorig jaar, rond 31 december, wordt hun 14-jarige kat Doerak geraakt door een luchtbuks. ,,We moesten hem zoeken en troffen hem uiteindelijk op straat aan. Zijn poot was verbrijzeld. De dierenarts benoemde de mogelijke opties. Maar uiteindelijk lieten we hem inslapen.''

Kwajongens

Wie Milo op Koningsdag raakte? Griffioen zou het niet weten, Milo is de populairste kat van de wijk. Toch heeft ze een donkerbruin vermoeden. ,,Verderop heb je een straatje met zes huizen. De plek waar we Doerak aantroffen. Ook Milo loopt daar vaak rond.'' Griffioen begrijpt de actie niet. ,,Misschien is het een kwajongens streek.. Maar als je een hekel hebt aan onze kat: vertel het dan gewoon.''

Op sociale media deelt wijkagent Pieter Eilander een foto van het gehavende diertje. De politie Nunspeet spreekt van een laffe daad.