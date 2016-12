Doesburger met uitkering moet Nederlands beheersen

DOESBURG - Mensen die in Doesburg een bijstandsuitkering hebben of krijgen, worden vanaf 1 januari onderworpen aan een taaltest. Wie die niet haalt, krijgt extra hulp.

Lezen en schrijven op het niveau van groep 8, volgens de gemeente Doesburg moeten mensen in de bijstand dat minimaal kunnen. Zo niet, dan moeten zij de Nederlandse taal beter leren beheersen. „Bij het meedoen in de maatschappij is goed kunnen lezen en schrijven van groot belang”, stelt wethouder Peter Bollen (PvdA).

Taalmeter

Om het taalniveau van de bijstandsgerechtigden te bepalen, werkt de gemeente vanaf 1 januari met de Taalmeter. Dit is een test op de computer waarmee snel en gemakkelijk is vast te stellen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven of mogelijk laaggeletterd is.

Heronderzoek

De gemeente gaat de test voorleggen aan mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Doesburgers die al een bijstandsuitkering hebben, maken de test bij een periodiek heronderzoek. Bollen: „Het doel is meer mensen aan het werk te krijgen.”

Verplicht

Deelname hieraan is verplicht. Bij wie niet meedoet, mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen. Volgens Bollen zal het zo'n vaart echter niet lopen. „Dat is echt niet de achterliggende gedachte", zegt hij. „Soms is het nodig om iemand een zetje te geven, maar dit middel is puur en alleen bedoeld als ondersteuning.”