DUIVEN - Een personenauto is woensdagmiddag op een akker beland langs de Westsingel in Duiven. Beide inzittenden, een vrouw en haar kind, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Auto belandt op akker in Duiven

