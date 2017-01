Eerste ton op teller bij Horsterpark Express

DUIVEN - Nog voordat Nederland aan de oliebollen gaat, had het Horsterpark in Duiven reden een joekel van een slagroomtaart aan te snijden. De medewerkers van het theepaviljoen vierden vorige week uitbundig dat taxidienst Horsterpark Express vlak vóór Kerstmis de eerste 100.000 kilometer heeft afgelegd.

„De Horsterpark Express wordt door vrijwillige chauffeurs draaiende gehouden", zegt projectcoördinator Joop Harmsen. „In onze horecagelegenheid werken zo'n twintig verstandelijk gehandicapten van zorginstelling Zozijn. Ze komen uit de Liemers en worden hiernaartoe gebracht en aan het eind van de werkdag weer thuis afgezet."

Rust, reinheid

De express bestaat uit tien mannen en vrouwen die met hun eigen auto rijden. Ze zijn verdeeld in twee poules van elk vijf chauffeurs en er zijn drie reserves. Iedereen heeft een vaste rijdag. „Dat is voor onze medewerkers ook prettig, want ze hechten erg aan rust, reinheid en regelmaat", zegt Harmsen.

Probleem

Rijksbezuinigingen dwongen het Horsterpark na te denken over een andere haal- en brengservice. „Er werd 70 procent gekort op de streektaxi. Wij móesten wel iets bedenken, want anders zou ons personeel een serieus probleem hebben", legt Horsterparkdirecteur Chris van de Ven uit. „Zozijn geeft 7 euro per cliënt per dag. Het aardige is: nu wij nog maar 30 procent vergoed krijgen, kunnen we niet alleen blijven rijden maar houden we ook nog eens 4.000 euro over aan het eind van het jaar."

